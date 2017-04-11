Юрий Семин: Решение о переносе финала Кубка России было бы справедливым

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал новость о возможности переноса финального матча Кубка России. Он сказал, что поддержал бы такое решение.

«Это будет совершенно справедливое и правильное решение, если дата (проведения финала) Кубка будет перенесена. Нам безразлично, на какую дату перенесут. Самое главное, чтобы люди могли из Москвы, из Екатеринбурга приехать на этот матч и поболеть за свои любимые команды. Виталий Леонтьевич (Мутко) очень разумные решения принимает», - цитирует Семина «Р-Спорт».

Напомним, ранее президент РФС Виталий Мутко сообщил, что РФПЛ было дано время до конца дня, чтобы определиться с датой финала Кубка России, в котором сыграют «Урал» и «Локомотив». Финал состоится на стадионе «Фишт» в Сочи, его планировалось провести 2 мая.