Юрий Семин: Решение о переносе финала Кубка России было бы справедливым
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал новость
о возможности переноса финального матча Кубка России. Он сказал, что поддержал
бы такое решение.
«Это будет совершенно
справедливое и правильное решение, если дата (проведения финала) Кубка будет
перенесена. Нам безразлично, на какую дату перенесут. Самое главное, чтобы люди
могли из Москвы, из Екатеринбурга приехать на этот матч и поболеть за свои
любимые команды. Виталий Леонтьевич (Мутко) очень разумные решения принимает»,
- цитирует Семина «Р-Спорт».
Напомним, ранее президент РФС Виталий Мутко сообщил, что
РФПЛ было дано время до конца дня, чтобы определиться с датой финала Кубка
России, в котором сыграют «Урал» и «Локомотив». Финал состоится на стадионе «Фишт»
в Сочи, его планировалось провести 2 мая.