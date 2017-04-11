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Азамат Засеев: Контакт с Кутеповым был, я никогда не буду врать

Источник:  Молодёжная газетаКомментарии

Полузащитник «Уфы» Азамат Засеев прокомментировал эпизод с назначением пенальти во время матча с московским «Спартаком» в 22-м туре РФПЛ (3:1).

– Сфолил ли на вас Кутепов в эпизоде с пенальти?
– Я никогда не упаду, если меня не задевают. Тем более в штрафной всегда трактуется в пользу нападающего. Он меня тронул – я упал. Вот и все. Контакт был, это очевидно, я никогда не буду врать, – цитирует Засеева «Молодежная газета».

Матч

Уфа - Спартак - 1:3 (0:1)

Голы

Глушаков 38 (0:1). Промес 56 (0:2 - пен.). Обляков 85 (1:2). Мельгарехо 90 (1:3).

Состав

Уфа: Беленов, Карп (Засеев, 46), Аликин, Живоглядов, Йокич, Никитин (Сысуев, 82), Пауревич, Стоцкий, Ванек (Обляков, 57), Фатай, Кротов

Спартак: Ребров, Таски, Комбаров, Джикия, Кутепов, Фернандо, Зобнин, Промес, Глушаков, Зе Луиш (Мельгарехо, 51), Адриано (Попов, 46)

Незабитые пенальти

Фатай (Уфа), 62

Предупреждения:

Ванек, 26; Никитин, 55; Стоцкий, 89 - нет

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

09 апреля 14:00, Нефтяник, Текстовая трансляция

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