Азамат Засеев: Контакт с Кутеповым был, я никогда не буду врать
Полузащитник «Уфы» Азамат Засеев прокомментировал эпизод с назначением пенальти во время матча с московским «Спартаком» в 22-м туре РФПЛ (3:1).
– Сфолил ли на вас Кутепов в эпизоде с пенальти?
– Я никогда не упаду, если меня не задевают. Тем более в штрафной всегда трактуется в пользу нападающего. Он меня тронул – я упал. Вот и все. Контакт был, это очевидно, я никогда не буду врать, – цитирует Засеева «Молодежная газета».
Матч
Голы
Глушаков 38 (0:1). Промес 56 (0:2 - пен.). Обляков 85 (1:2). Мельгарехо 90 (1:3).
Состав
Уфа: Беленов, Карп (Засеев, 46), Аликин, Живоглядов, Йокич, Никитин (Сысуев, 82), Пауревич, Стоцкий, Ванек (Обляков, 57), Фатай, Кротов
Спартак: Ребров, Таски, Комбаров, Джикия, Кутепов, Фернандо, Зобнин, Промес, Глушаков, Зе Луиш (Мельгарехо, 51), Адриано (Попов, 46)
Незабитые пенальти
Фатай (Уфа), 62
Предупреждения:
Ванек, 26; Никитин, 55; Стоцкий, 89 - нет
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
09 апреля 14:00, Нефтяник, Текстовая трансляция