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Неймар дисквалифицирован на три матча и пропустит игру с «Реалом»

Источник:  Официальный сайт ПримерыКомментарии

Нападающий «Барселоны» Неймар дисквалифицирован на три игры чемпионата Испании за иронические аплодисменты в адрес арбитра после своего удаления в матче 31-го тура с «Малагой» (0:2).

Таким образом, игрок сборной Бразилии не поможет своей команде в матчах с «Реалом Сосьедад» (15 апреля), мадридским «Реалом» (23 апреля) и «Осасуной» (26 апреля).

В нынешнем сезоне футболист сыграл в испанской примере 26 матчей, забил 9 голов и отдал 9 голевых передач.

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