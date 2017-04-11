Неймар дисквалифицирован на три матча и пропустит игру с «Реалом»

Нападающий «Барселоны» Неймар дисквалифицирован на три игры чемпионата Испании за иронические аплодисменты в адрес арбитра после своего удаления в матче 31-го тура с «Малагой» (0:2).

Таким образом, игрок сборной Бразилии не поможет своей команде в матчах с «Реалом Сосьедад» (15 апреля), мадридским «Реалом» (23 апреля) и «Осасуной» (26 апреля).

В нынешнем сезоне футболист сыграл в испанской примере 26 матчей, забил 9 голов и отдал 9 голевых передач.