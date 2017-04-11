Россия обыграла Турцию в квалификации Евро-2018
Матч квалификационного турнира Евро-2018 по мини-футболу
между сборными России и Турции завершился победой российской команды. Итоговый
счет матча – 4:0.
В составе победителей отличились Сергей Абрамович, Даниил
Давыдов, Робиньо и Эдер Лима. Напомним, что сборная России досрочно обеспечила
себе выход в финальную часть чемпионата Европы. В итоге россияне выиграли все
три матча в группе.
Мини-футбол. Чемпионат Европы-2018
Квалификация
Группа G
3-й тур
Россия – Турция – 4:0
Голы: Абрамович, 14, Робиньо, 16, Давыдов, 23, Эдер Лима, 27
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