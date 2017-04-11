Сергей Шубенков: Я пока ничего не комментирую

Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков пока воздерживается от комментариев по поводу решения ИААФ о его допуске к международным соревнованиям.

- Извините, но я пока ничего не комментирую, - ответил спортсмен на смс корреспондента «Советского спорта» с просьбой об интервью.

Напомним, семь легкоатлетов сборной России были допущены до международных соревнований в качестве нейтральных спортсменов.

Это чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков, прыгуны в высоту Даниил Цыплаков и Мария Кучина, ходоки Сергей Широбоков и Яна Смердова, прыгуны с шестом Илья Мудров и Ольга Муллина.

В общей сложности в 2017 году было одобрено 10 заявок российских легкоатлетов, 17 - отклонено.