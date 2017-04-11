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Карло Анчелотти: Решение по Левандовски примем завтра, Нойер готов играть

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча против мадридского «Реала». Напомним, что командам предстоит сыграть в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Это будет особенный матч для меня. Уверен, игра будет классной. Решение по Левандовски мы примем завтра. Если он будет чувствовать боль, то не сыграет. Нойер? Он готов. Сегодня он хорошо тренировался, и завтра будет играть», - цитирует Анчелотти официальная группа «Баварии» Вконтакте.

Нынешний главный тренер «Реала» Зинедин Зидан был помощником Анчелотти во время его работы в мадридском клубе. «Он был великолепным ассистентом. Очень полезно иметь под рукой человека с таким опытом и харизмой», - добавил итальянец.

Матч «Бавария» - «Реал» состоится 12 апреля. Начало в 21:45 по Москве.

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