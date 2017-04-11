Артуро Видаль: Мы уверены в своих силах перед матчем с «Реалом»

Ули Хенесс: Раньше я не мог себе представить, что Рибери и Роббен станут душой и сердцем «Баварии»

В преддверии матча 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» президент «Баварии» Ули Хенесс отметил важность для команды Франка Рибери и Арьена Роббена.