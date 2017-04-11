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Артуро Видаль: Мы уверены в своих силах перед матчем с «Реалом»

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль поделился ожиданиями от матча против мадридского «Реала». Напомним, что командам предстоит сыграть в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Реал» - действующие чемпионы, но мы уверены в своих силах. Надеюсь, мы сможем использовать свои шансы. Очень важно будет добыть завтра хороший результат. Если для этого мне придется поработать головой, как это было в матче с «Боруссией», то пусть так оно и будет», - цитирует Видаля официальная группа «Баварии» Вконтакте.

Матч «Бавария» - «Реал» состоится 12 апреля. Начало в 21:45 по Москве.

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