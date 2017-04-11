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Гамейро не поможет «Атлетико» в первом матче против «Лестера»

Источник:  ФК «Атлетико» (Мадрид)Комментарии

Как сообщает пресс-служба мадридского «Атлетико», форвард «матрасников» Кевин Гамейро, пропустивший дерби с «Реалом», не сыграет с «Лестером» в Лиге чемпионов.

Отмечается, что игрок сборной Франции продолжает восстанавливаться от травмы бедра.

Напомним, команда Диего Симеоне сыграет с «Лестером» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Первый матч состоится 12 апреля в Мадриде.

В нынешнем сезоне 29-летний форвард провел во всех турнирах 39 матчей, забил 14 голов и отдал 7 голевых передач.

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