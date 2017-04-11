Арьен Роббен: Матчи с «Реалом» всегда особенные
Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен поделился ожиданиями от матча против мадридского «Реала». Напомним, что командам предстоит сыграть в 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Матчи с «Реалом» всегда
особенные. Я провел в этом клубе два великолепных года, но сейчас я полностью
сосредоточен на том, чтобы пройти его вместе с «Баварией».
Прошлое не имеет значения. Завтра же важно
принимать во внимание даже всякие мельчайшие детали - от них и будет все
зависеть», - цитирует Роббена официальная
группа «Баварии» Вконтакте.
Матч «Бавария» - «Реал» состоится 12 апреля. Начало в 21:45 по Москве.
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