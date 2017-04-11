Арьен Роббен: Матчи с «Реалом» всегда особенные

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен поделился ожиданиями от матча против мадридского «Реала». Напомним, что командам предстоит сыграть в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Матчи с «Реалом» всегда особенные. Я провел в этом клубе два великолепных года, но сейчас я полностью сосредоточен на том, чтобы пройти его вместе с «Баварией».

Прошлое не имеет значения. Завтра же важно принимать во внимание даже всякие мельчайшие детали - от них и будет все зависеть», - цитирует Роббена официальная группа «Баварии» Вконтакте.

Матч «Бавария» - «Реал» состоится 12 апреля. Начало в 21:45 по Москве.