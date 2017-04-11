Константин Генич: История с переносом финала Кубка России – полный бардак
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич высказался о возможном переносе финального матча за Кубок России между «Уралом» и московским «Локомотивом».
Ранее стало известно, что игра за трофей состоится 2 мая в Сочи.
«История с переносом Кубка России, конечно, полный бардак!», – написал Генич на своей странице в Twitter.
История с переносом кубка, конечно, полный... Бардак! 🙈🙈🙈— Genich Konstantin (@GenichK) 11 апреля 2017 г.
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