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Константин Генич: История с переносом финала Кубка России – полный бардак

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич высказался о возможном переносе финального матча за Кубок России между «Уралом» и московским «Локомотивом».

Ранее стало известно, что игра за трофей состоится 2 мая в Сочи.

«История с переносом Кубка России, конечно, полный бардак!», – написал Генич на своей странице в Twitter.

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