HellRaisers заключила новые контракты с игроками по CS:GO
Организация HellRaisers объявила о подписании контрактов с игроками состава по CS:GO до 2018 года.
«Ни для кого не будет секретом, что нашими игроками интересуются многие коллективы. Я рад, что удалось сохранить текущий состав без изменений и заключить новые контракты со всеми игроками. Текущая форма игроков показывает, что у каждого из наших ребят есть потенциал для того, чтобы выступать на самом высоком уровне. Долгосрочные контракты помогут команде более сосредоточенно готовиться к предстоящим турнирам! Болейте за HellRaisers!» — прокомментировал генеральный директор HellRaisers Максим Беднарский.
Состав HellRaisers по CS:GO:
Кирилл «ANGE1» Карасёв (капитан)
Владислав «bondik» Нечипорчук
Мартин «STYKO» Стик
Патрик «Zero» Жудель
Бенце «DeadFox» Бороц