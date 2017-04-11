HellRaisers заключила новые контракты с игроками по CS:GO

Андрей «Ghostik» Кадык: Когда вышли со второго места в группе, то уже рассчитывали на топ-4

Игрок команды Team Empire Андрей «Ghostik» Кадык в интервью порталу «Чемпионат» рассказал о выступлении коллектива на DAC 2017, о новом патче и о дальнейших планах команды.