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Александр Мостовой: Если «Спартак» обыграет «Зенит», то станет чемпионом

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой рассказал, что красно-белым нужно обыграть «Зенит», чтобы стать чемпионом России по футболу.

- Вы знаете, если «Спартак» сможет обыграть «Зенит», то его можно будет назвать чемпионом.

Еще до начала сезона я говорил, что у «Зенита» имеются проблемы. Они были, есть и будут. Главная из них - это уход Халка. Для «Зенита» это действительно огромная потеря. Хотя многие говорили, что сейчас придут новые игроки и команда заиграет в другой футбол, но такого человека, который смог бы решать исход игры в одиночку, так и нет. Я не вижу состава у «Зенита». Есть четыре основных игрока, а остальные постоянно меняются, - сказал Мостовой «Спорт FM».

Напомним, в 23-м туре чемпионата России «Зенит» встретится со «Спартаком» в Москве. Матч состоится 16 апреля на «Открытие Арене» и начнется в 20:00.

Подопечные Мирчи Луческу с 43 очками делят второе место с ЦСКА, но петербуржцы уступают армейцам по личным встречам. От лидирующего «Спартака» сине-бело-голубые отстают на восемь очков.

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