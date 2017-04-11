«Зенит» и ЦСКА претендуют на форварда «Урала»

По информации Федерального агентства новостей, «Зенит» проявляет интерес к нападающему «Урала» Владимиру Ильину.

Согласно источнику, выступление игрока привлекло селекционеров питерского клуба, которые приступили к сбору информации о футболисте. Отмечается, что сам игрок – воспитанник петербургского футбола, который долгое время не был востребован сине-бело-голубыми и играл в командах из Северной столицы, выступающих во второй лиге.

При этом источник уверяет, что за форвардом следит московский ЦСКА.

В нынешнем сезоне 24-летний форвард провел во всех турнирах 35 матчей и забил 7 мячей. Портал Transferamrkt.de оценивает Ильина в 400 тысяч евро, а его контракт с «Уралом» рассчитан до конца текущего сезона.

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