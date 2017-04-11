Александр Мостовой: ЦСКА - фаворит в борьбе за второе место

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой сравнил шансы ЦСКА и «Зенита» в борьбе за второе место в РФПЛ.

- Фаворит за второе место в чемпионате России? По последним играм я бы отдал своё предпочтение ЦСКА. Но вот если взглянуть на составы команд, то тут преимущество у «Зенита». Не дай бог у ЦСКА кто-то из ключевых игроков получит травму, то ему нет равноценной замены.

Однако ЦСКА очень хорошо смотрелся в матче против «Краснодара» и держал прекрасный ритм. Поэтому своё предпочтение я отдам именно ЦСКА, - сказал Мостовой «Спорт FM».

Напомним, что «Зенит» с 43 очками делит второе место с ЦСКА, но петербуржцы уступают армейцам по личным встречам. От лидирующего «Спартака» красно-синие отстают на восемь очков.