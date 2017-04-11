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Сергей Скорович: Ни один успех не дается легко

Источник:  Ассоциация мини-футбола России (АМФР)Комментарии

Главный тренер сборной России Сергей Скорович поделился впечатлениями после квалификации Евро-2018. Напомним, что его команда выиграла все матчи в группе и завоевала путевку в финальный турнир.

«Однозначно можно сказать, что ни один успех не дается легко. Это справедливо и для завершившегося отборочного раунда в Турции. Всегда есть какие-то нюансы, которые требуют корректировок нашей работы. Основная трудность здесь – это, конечно, покрытие. Очень тяжелое, медленное, липкое.

Соответственно, мы столкнулись с трудностями в своей игре, прежде всего – в атаке. И если с французами мы реализовали свои моменты в самом начале, после чего контролировали ход встречи, то со Словакией пришлось непросто. Они пластались, работали, сражались, создавали моменты. Мне сложно сказать, как повернулась бы игра, если бы соперник смог забить. Мы со своей стороны упустили множество шансов», - цитирует Скоровича официальный сайт АМФР.

Сегодня сборная России обыграла команду Турции со счетом 4:0.

«Что касается заключительной игры против Турции, конечно, мотивация игроков была чуть снижена, ведь основная задача на тот момент оказалась выполненной. Ряду футболистов мы предоставили отдых, но при этом понимали, что сыграть плохо не имеем права. Необходимо всегда поддерживать высокое качество своих действий, не делить соперников на сильных и слабых. Первые смены мы вкатывались в этот матч, а потом пошла хорошая работа, которая нашла воплощение в четырех забитых голах. Конечно, надо реализовывать больше, на это я всегда обращаю внимание», - сказал Скорович.

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