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Тони Кроос: Уход из «Баварии» – правильное решение, особенно, когда речь идет о таком клубе, как «Реал»

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос не жалеет о своем уходе из мюнхенской «Баварии» в 2014 году.

«Многое изменилось с тех пор, как я покинул «Баварию». Переход в зарубежный клуб – это большой шаг, тем более если речь идет о «Реале». Думаю, это было правильное решение и я прибавил как футболист», – цитирует игрока сборной Германии официальный сайт УЕФА.

Отметим, что завтра, 12 апреля, «Бавария» и «Реал» сыграют первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, который состоится в Мюнхене.

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