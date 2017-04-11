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РФПЛ: Финал Кубка России «Урал» – «Локомотив» не будет перенесен и состоится 2 мая

Источник:  РФПЛКомментарии

Финальный матч Кубка России по футболу между екатеринбургским «Уралом» и московским «Локомотивом» не будет перенесен и состоится второго мая в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

«Российский футбольный союз и Российская футбольная Премьер-Лига сообщают, что в соответствии с ранее утвержденным календарем финал Кубка России состоится 2 мая на стадионе «Фишт» в г. Сочи», - говорится в официальном сообщении.

Ранее президент РФС Виталий Мутко сообщил, что РФПЛ было дано время до конца дня, чтобы определиться с датой финала Кубка России, в котором сыграют «Урал» и «Локомотив». Финал состоится на стадионе «Фишт» в Сочи, его планировалось провести 2 мая.

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