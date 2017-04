Фонд Кержакова перевел средства с благотворительного забега детям, чьи родители погибли при теракте в метро

Позавчера наш Фонд @zvezdydetyam провёл второй благотворительный забег "Звёздные аллеи",посвящённый памяти Вадима Альбертовича Тюльпанова. Все собранные средства были перечислены детям, чьи родители погибли во время теракта в петербургском метро 3 апреля 2017 года. Спасибо всем,кто бежал вместе со мной! Мы бежали за жизнь. #звездыдетям #звездныеаллеи

