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Фонд Кержакова перевел средства с благотворительного забега детям, чьи родители погибли при теракте в метро

Источник:  InstagramКомментарии

9 апреля состоялся благотворительный забег «Звездные аллеи», в котором принял участие Александр Кержаков.

- Позавчера наш фонд «Звезды детям» провёл второй благотворительный забег «Звездные аллеи», посвящённый памяти Вадима Альбертовича Тюльпанова. Все собранные средства были перечислены детям, чьи родители погибли во время теракта в петербургском метро 3 апреля 2017 года. Спасибо всем, кто бежал вместе со мной! Мы бежали за жизнь, - написал Кержаков в инстаграме.

Напомним, 3 апреля в Петербурге произошел теракт. В поезде на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» взорвалась бомба. Еще одно взрывное устройство было обезврежено на станции «Площадь Восстания». В результате теракта погибло 14 человек, еще 102 гражданина получили ранения.

4 апреля в Петербурге на 53-м году жизни скончался Вадим Альбертович Тюльпанов, член Совета Федерации.

Дочь Вадима Тюльпанова Милана замужем за футболистом «Зенита» Александром Кержаковым. 10 апреля у семьи Кержаковых родился третий ребенок.

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