«Боруссия» Д – «Монако». Стартовые составы
Стали известны стартовые составы дортмундской «Боруссии» и «Монако» на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов.
Напомним, игра между командами состоится сегодня на домашней арене «шмелей» и стартует в 19.45 мск.
«Боруссия» Д: Бюрки, Бендер, Дембеле, Геррейру, Обамеянг, Кагава, Сократис, Пищек, Гинтер, Шмельцер, Вайгль.
Запасные: Вайденфеллер, Шахин, Эмре Мор, Пулишич, Мерино, Пасслак.
«Монако»: Субашич, Глик, Жемерсон, Раджи, Туре, Фабиньо, Моутиньо, Силва, Лемар, Мбаппе, Фалькао.
Запасные: Де Санктис, Жорже, Дирар, Диалло, Н'Дорам, Кардона, Жермен.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
Матч
Состав
Боруссия: Бюрки, Папастатопулос, Шмельцер, Пишчек, Гинтер, Герреру, Бендер, Кагава, Вайгль, Дембеле, Обамеянг
Монако: Субашич, Туре, Раджи, Эмерсон, Глик, Фабиньо, Лемар, Силва, Моутинью, Мбаппе, Фалькао
Судья:
Даниэле Орсато (Италия)
Место и дата
12 апреля 19:45, Сигнал Идуна Парк, Текстовая трансляция