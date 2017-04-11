«Ювентус» – «Барселона». Стартовые составы
Стали известные стартовые составы команд в матче 1/4 финала
Лиги чемпионов «Ювентус» - «Барселона».
«Ювентус»: Буффон, Алвес, Кьеллини, Бонуччи, Алекс Сандро,
Хедира, Пьянич, Куадрадо, Дибала, Манджукич, Игуанин.
«Барселона»: тер Штеген, Матье, Маскерано, Пике, Юмтити,
Ракитич, Иньеста, Серхи Роберто, Месси, Суарес, Неймар.
Матч начнется в 21:45 по Москве. «Советский спорт» проведет
его текстовую трансляцию.
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