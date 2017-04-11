«Ювентус» – «Барселона». Стартовые составы

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Карло Анчелотти: Решение по Левандовски примем завтра, Нойер готов играть Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча против мадридского «Реала». Напомним, что командам предстоит сыграть в 1/4 финала Лиги чемпионов.

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