Зинедин Зидан: Мы с Анчелотти знаем друг друга, но это не имеет значения
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился
ожиданиями от матча против «Баварии». Напомним, что командам сыграть в 1/4 финала
Лиги чемпионов.
«Я знаю Карло, он знает меня, но сейчас это не
имеет значения. Завтра встречаются две великие команды, а не я и Карло.
Когда
я впервые увидел Франка Рибери в сборной Франции, он был еще очень молод, но
уже тогда обладал лучшими бойцовскими качествами, всегда старался пошутить. На
второй день он кинул мне что-то в голову, получилось забавно.
В Германии у него все складывается наилучшим образом, он очень
важный член своей команды», - цитирует Зидана официальный сайт УЕФА.
Матч «Бавария» - «Реал»
состоится 12 апреля. Начало в 21:45 по Москве.
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