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Зинедин Зидан: Мы с Анчелотти знаем друг друга, но это не имеет значения

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от матча против «Баварии». Напомним, что командам сыграть в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Я знаю Карло, он знает меня, но сейчас это не имеет значения. Завтра встречаются две великие команды, а не я и Карло.

Когда я впервые увидел Франка Рибери в сборной Франции, он был еще очень молод, но уже тогда обладал лучшими бойцовскими качествами, всегда старался пошутить. На второй день он кинул мне что-то в голову, получилось забавно.

В Германии у него все складывается наилучшим образом, он очень важный член своей команды», -  цитирует Зидана официальный сайт УЕФА.

Матч «Бавария» - «Реал» состоится 12 апреля. Начало в 21:45 по Москве.

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