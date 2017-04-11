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Эрик Байи: Игроки «Юнайтед» должны согласиться с критикой Моуринью и продолжать работу

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи рассказал о роли Жозе Моуринью, а также отметил игру форварда «красных дьяволов» Златана Ибрагимовича.

«Большинство игроков нашей команды еще очень молоды. Мы здесь, чтобы учиться. Думаю, впереди нас ждет светлое будущее, поэтому очень важно прислушиваться к советам тренера. О критике, кстати, забывать тоже не стоит. Вообще, каждый игрок должен получить свою порцию критики, потому что нет идеальных игроков. Мы должны согласиться с мнением тренера и продолжать работу, потому что это самое главное. 

Моуринью очень важен для меня, команды, вообще всего клуба. Такие игроки, как я, Люк Шоу, Антони Марсьяль и Маркус Рэшфорд входят в число молодых талантов, которыми руководит Златан Ибрагимович. Кстати, этот игрок приносит «МЮ» очень много пользы. Мы хотим использовать его опыт, чтобы расти», – цитирует Байи ESPN FC.

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