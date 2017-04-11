Шипулин пообещал подарить Дзюбе пару лыж, если форвард забьет пять мячей на Кубке конфедераций
Биатлонист сборной России Антон Шипулин пообещал подарить нападающему сборной России по футболу Артему Дзюбе пару лыж. Это случится, если Артем забьет пять мячей на Кубке конфедераций.
«Тёма! Принимай вызов! С тебя пять голов на Кубке конфедераций, а с меня в подарок лучшая пара лыж! А стрельбу тебе подтянем», - написал Шипулин в своем Instagram.
Напомним, что Кубок конфедераций-2017 пройдет в России.
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