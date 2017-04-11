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Шипулин пообещал подарить Дзюбе пару лыж, если форвард забьет пять мячей на Кубке конфедераций

Источник:  InstagramКомментарии

Биатлонист сборной России Антон Шипулин пообещал подарить нападающему сборной России по футболу Артему Дзюбе пару лыж. Это случится, если Артем забьет пять мячей на Кубке конфедераций.

«Тёма! Принимай вызов! С тебя пять голов на Кубке конфедераций, а с меня в подарок лучшая пара лыж! А стрельбу тебе подтянем», - написал Шипулин в своем Instagram.

Напомним, что Кубок конфедераций-2017 пройдет в России.

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