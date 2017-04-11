Матч «Боруссия» – «Монако» может быть отменен из-за взрыва

Как сообщает Bild, клубный автобус дортмундской «Боруссии», направляясь к стадиону «Сигнал Идуна Парк», оказался рядом с местом взрыва.

Согласно источнику, пострадал один человек и это испанский защитник «шмелей» Марк Бартра. Сейчас он в больнице.

Отмечается, что в связи с этим матч с «Монако», который должен был состояться сегодня в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов, могут отменить.