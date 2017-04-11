Виктор «GeneRaL» Нигрини: Treant Protector довольно сильный персонаж в правильных руках

Игрок команды Natus Vincere Виктор «GeneRaL» Нигрини поделился мнением о новом патче 7.05 для Dota 2.



— Ослабили ли изменения новой версии предмет Tranquil Boots? Повлияет ли новый патч на его популярность?



— Не думаю, что это должно сильно повлиять, тем более что сейчас Tranquil Boots удобнее собирать и они дают больше скорости передвижения и регенерации здоровья. Так что я вообще не считаю, что это ослабление.



— Что можешь сказать о таких персонажах, как Doom и Bristleback? Теперь эти герои будут чаще появляться на профессиональной сцене?



— Doom — бафнули хорошо, может залетать в профессиональных играх на 3-й или 4-й позиции, в роли аурамена. Bristleback — вряд ли, только с каким-то виспом или котлом, как заготовочка против наиболее уязвимых героев по отношению к этому герою.



— Способен ли стать популярным вновь добавленный в Captain's Mode Treant Protector? Или же этот герой останется на уровне пабликов, когда его деревьями заваржена вся карта?



— Treant Protector довольно сильный персонаж в правильных руках, он опасен на каждой линии и держит противника в страхе, плюс может бустить свои линии неожиданным сейвом/хилом. Однако в игре он будет исключительно на 4-й или 5-й позиции.



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