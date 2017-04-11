Матч «Боруссия» – «Монако» отложен

Матч 1/4 финала Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Монако» был отложен. Его проведение находится под вопросом.

О том, что матч отложен, указано в графике к трансляции игры. Пока неизвестно, на какой срок отложен матч и пройдет ли он сегодня.

Ранее стало известно, что рядом с автобусом «Боруссии» произошел взрыв, в результате которого пострадал защитник Дортмунда Марк Бартра. Футболист был отправлен в больницу.