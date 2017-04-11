«Боруссия» Д: При выезде нашего автобуса произошел взрыв, один человек был ранен

Официальный Twitter дортмундской «Боруссии» прокомментировал информацию о взрыве, в результате которого пострадал защитник «шмелей» Марк Бартра.

«При выезде нашего автобуса произошел взрыв, один человек был ранен. Сейчас игроки находятся в безопасности. Также мы хотим сообщить, что никакой угрозы для фанатов и стадиона нет» – говорится в сообщении клуба.

В связи с этим матч с «Монако», который должен был состояться сегодня в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов, могут отменить.