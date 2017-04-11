Джефф Блашилл стал главным тренером сборной США на ЧМ-2017 по хоккею

Наставник «Детройта» Джефф Блашилл назначен главным тренером сборной США на чемпионат мира 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея США.

Jeff Blashill named head coach of the U.S. Men’s Nat'l Team for the IIHF Men’s World Championship. Details: https://t.co/NpoCftmjwG #2017MWC pic.twitter.com/1Zf5tujClV — USA Hockey (@usahockey) 11 апреля 2017 г.

Блашилл дебютирует в роли наставника национальной команды. В 2009 году он работал тренером вратарей молодежной сборной США.

В завершившемся регулярном чемпионата НХЛ сезона 2016/2017 «Детройт» занял 14-е место в турнирной таблице конференции «Восток» и впервые за 25 лет не пробился в плей-офф.

Добавим, что чемпионат мира по хоккею 2017 года пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая.