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Джефф Блашилл стал главным тренером сборной США на ЧМ-2017 по хоккею

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Наставник «Детройта» Джефф Блашилл назначен главным тренером сборной США на чемпионат мира 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея США.

Блашилл дебютирует в роли наставника национальной команды. В 2009 году он работал тренером вратарей молодежной сборной США.

В завершившемся регулярном чемпионата НХЛ сезона 2016/2017 «Детройт» занял 14-е место в турнирной таблице конференции «Восток» и впервые за 25 лет не пробился в плей-офф.

Добавим, что чемпионат мира по хоккею 2017 года пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая.

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