Джефф Блашилл стал главным тренером сборной США на ЧМ-2017 по хоккею

Наставник «Детройта» Джефф Блашилл назначен главным тренером сборной США на чемпионат мира 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея США.

Jeff Blashill named head coach of the U.S. Men’s Nat'l Team for the IIHF Men’s World Championship. Details: https://t.co/NpoCftmjwG #2017MWC pic.twitter.com/1Zf5tujClV