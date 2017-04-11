Матч «Боруссия» – «Монако» перенесен на среду и начнется в 19:45 мск
Матч 1/4 финала Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией»
и «Монако» перенесен на среду. Об этом в эфире «Матч ТВ» сообщил комментатор
Павел Занозин.
Ранее стало известно, что рядом с автобусом «Боруссии»
произошел взрыв, в результате которого пострадал защитник Дортмунда Марк
Бартра. Футболист был отправлен в больницу. Занозин уточнил, что Бартра поранил
руку после того, как разбилось стекло в автобусе. На данный момент сообщается,
что более серьезных повреждений у игрока нет.
Матч начнется завтра в 19:45 по Москве.
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