Сергей Шубенков: По поводу нейтрального статуса со стороны коллег я встречаю исключительно понимание

Российский бегун, чемпион мира — 2015 в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков сказал, что его коллеги с пониманием относятся к его решению выступать под нейтральным флагом.

— Как оценивают коллеги идею выступления в нейтральном статусе?

— Со стороны коллег и товарищей я встречаю исключительно понимание. Непонимание я встречаю лишь со стороны людей, которые к спорту вообще непричастны. О легкой атлетике если и слышат, то во время Олимпийских игр.

Вообще все прекрасно понимают, что мы в таком положении, что другого выхода у нас действительно нет, - цитирует Шубенкова Газета.ru.