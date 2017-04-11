Сергей Шубенков: По поводу нейтрального статуса со стороны коллег я встречаю исключительно понимание
Российский бегун, чемпион мира — 2015 в беге на 110 метров
с барьерами Сергей Шубенков сказал, что его коллеги с пониманием
относятся к его решению выступать под нейтральным флагом.
— Как оценивают коллеги идею выступления в
нейтральном статусе?
— Со стороны коллег и
товарищей я встречаю исключительно понимание. Непонимание я встречаю лишь со
стороны людей, которые к спорту вообще непричастны. О легкой атлетике если и
слышат, то во время Олимпийских игр.
Вообще все прекрасно понимают, что мы в таком
положении, что другого выхода у нас действительно нет, - цитирует Шубенкова
Газета.ru.
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