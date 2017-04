Евгений Малкин: В первой игре постараюсь сделать все возможное

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал о восстановлении после травмы плеча, из-за которой он пропустил 13 матчей.

- Я сегодня все испопробовал: щелчки, кистевые и броски в касание. Все броски сегодня получались гораздо лучше.

Самая большая проблема - ноги. Первые две смены будут самыми трудными. Но мне надо двигаться дальше. Я продолжу шевелить ногами и показывать свой хоккей.

Три недели — большой срок. В первой игре постараюсь сделать все возможное. Это будет нелегко. Что я могу сделать? Только играть. Провести первую смену и продолжать дальше. Показывать свою игру. Контролировать шайбу. Пропустить пару силовых приемов и быть готовым к матчу, - приводит слова Малкина пресс-служба клуба.

Evgeni Malkin says he will be back in the lineup tomorrow vs. CBJ. pic.twitter.com/Hf7wItrXhn