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Евгений Малкин: В первой игре постараюсь сделать все возможное

Источник:  ХК «Питтсбург Пингвинз»Комментарии

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал о восстановлении после травмы плеча, из-за которой он пропустил 13 матчей.

- Я сегодня все испопробовал: щелчки, кистевые и броски в касание. Все броски сегодня получались гораздо лучше.

Самая большая проблема - ноги. Первые две смены будут самыми трудными. Но мне надо двигаться дальше. Я продолжу шевелить ногами и показывать свой хоккей.

Три недели — большой срок. В первой игре постараюсь сделать все возможное. Это будет нелегко. Что я могу сделать? Только играть. Провести первую смену и продолжать дальше. Показывать свою игру. Контролировать шайбу. Пропустить пару силовых приемов и быть готовым к матчу, - приводит слова Малкина пресс-служба клуба.

Добавим, что возвращение Малкина на лед планируется в первом матче серии плей-офф против «Коламбус Блю Джекетс».

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