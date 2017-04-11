Сергей Шубенков: Не должны чистые спортсмены сидеть в отстранении, когда соревнуются те, кто принимал допинг
Российский бегун, чемпион мира — 2015 в беге на 110 метров
с барьерами Сергей Шубенков сказал, что ему не нравится ситуация с
борьбой против допинга в легкой атлетике.
«Недавно вот новость была про ямайцев, у которых что-то нашли,
но не стали дисквалифицировать. Весело, что тут скажешь...
Меня это лишь наводит на
мысль о том, что антидопинговая система работает плохо и с ней что-то не так.
Надо что-то менять, потому что глобальный антидопинг не должен так работать.
Не должны чистые спортсмены сидеть в
отстранении в то же время, когда спортсмены, легально принимающие допинг,
соревнуются. Эти два момента очень принципиальны, и вместе существовать они не
должны.
Это говорит лишь о том, что
нам нужна реальная прозрачность, нужно больше информации, тогда и доверие к
спорту появится. А то получается, что сначала говорят, что все атлеты на
Олимпиаду чистыми приезжают, а спустя четыре года выясняется, что нет, далеко
не все. Почему нельзя эту информацию о тестировании публиковать?», - цитирует
Шубенкова Газета.ru.
Ранее телеканал ARD сообщил, что WADA и МОК отказались от расследования положительных допинг-проб,
взятых у ямайских спринтеров во время Олимпиады-2008 в Пекине.