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Сергей Шубенков: Не должны чистые спортсмены сидеть в отстранении, когда соревнуются те, кто принимал допинг

Источник:  Газета.RuКомментарии

Российский бегун, чемпион мира — 2015 в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков сказал, что ему не нравится ситуация с борьбой против допинга в легкой атлетике.

«Недавно вот новость была про ямайцев, у которых что-то нашли, но не стали дисквалифицировать. Весело, что тут скажешь...

Меня это лишь наводит на мысль о том, что антидопинговая система работает плохо и с ней что-то не так. Надо что-то менять, потому что глобальный антидопинг не должен так работать.

Не должны чистые спортсмены сидеть в отстранении в то же время, когда спортсмены, легально принимающие допинг, соревнуются. Эти два момента очень принципиальны, и вместе существовать они не должны.

Это говорит лишь о том, что нам нужна реальная прозрачность, нужно больше информации, тогда и доверие к спорту появится. А то получается, что сначала говорят, что все атлеты на Олимпиаду чистыми приезжают, а спустя четыре года выясняется, что нет, далеко не все. Почему нельзя эту информацию о тестировании публиковать?», - цитирует Шубенкова Газета.ru.

Ранее телеканал ARD сообщил, что WADA и МОК отказались от расследования положительных допинг-проб, взятых у ямайских спринтеров во время Олимпиады-2008 в Пекине.

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