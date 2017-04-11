«Барселона» выразила поддержку Бартре и «Боруссии» в связи с инцидентом в Дортмунде
«Барселона» прокомментировала сегодняшний инцидент в Дортмунде,
приведший к отмене матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия» - «Монако».
Напомним, что пострадал защитник немецкого клуба Марк Бартра.
«Выражаем нашу полную поддержку Марку Бартре, «Боруссии» и
болельщикам команды», - говорится в сообщении на официальном твиттере «Барселоны».
Ранее стало известно, что рядом с автобусом «Боруссии»
произошел взрыв, в результате которого пострадал защитник Дортмунда Марк
Бартра. Футболист был отправлен в больницу. Бартра поранил руку после того, как
разбилось стекло в автобусе. На данный момент сообщается, что более серьезных
повреждений у игрока нет.
В связи с этим сегодня матч «Боруссия» - «Монако» не
состоится. Он был перенесен на завтра и начнется в 19:45 по Москве.
Напомним также, что «Бартра» ранее выступал за «Барселону».