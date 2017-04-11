Суд отказался признать «Кубань» банкротом

Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрел вопрос о принятии заявления о признании «Кубани» банкротом.

Рассмотрев дело, суд вынес решение оставить это заявление без движения. Это постановление мотивировано тем, что заявитель не предоставил все необходимые финансовые документы.

Суд определил заявителю в срок до 10 мая 2017 года устранить обстоятельства послужившие основанием для оставления заявления без движения.