«Боруссия»: Билеты на перенесенный матч «Монако» будут действительны завтра

Дортмундская «Боруссия» подтвердила информацию о переносе матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Монако». Как и сообщалось ранее, матч состоится завтра.

Клуб сообщает, что билеты, купленные на перенесенный матч, будут действительны на завтра. В связи с этим болельщиков просят сохранить их.



Ранее стало известно, что рядом с автобусом «Боруссии» произошел взрыв, в результате которого пострадал защитник Дортмунда Марк Бартра. Футболист был отправлен в больницу. Бартра поранил руку после того, как разбилось стекло в автобусе. На данный момент сообщается, что более серьезных повреждений у игрока нет.

В связи с этим сегодня матч «Боруссия» - «Монако» не состоится. Он был перенесен на завтра и начнется в 19:45 по Москве.