«Боруссия»: Билеты на перенесенный матч «Монако» будут действительны завтра
Дортмундская «Боруссия» подтвердила информацию о переносе матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Монако». Как и сообщалось ранее, матч состоится завтра.
Клуб сообщает, что
билеты, купленные на перенесенный матч, будут действительны на завтра. В связи
с этим болельщиков просят сохранить их.
Ранее стало известно, что рядом с автобусом «Боруссии»
произошел взрыв, в результате которого пострадал защитник Дортмунда Марк
Бартра. Футболист был отправлен в больницу. Бартра поранил руку после того, как
разбилось стекло в автобусе. На данный момент сообщается, что более серьезных
повреждений у игрока нет.
В связи с этим сегодня матч «Боруссия» - «Монако» не
состоится. Он был перенесен на завтра и начнется в 19:45 по Москве.
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