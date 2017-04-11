Зинедин Зидан: Сейчас «Реал» лучше, чем был три года назад

читайте также

Жители Дортмунда предлагают ночлег болельщикам «Монако» Жители Дортмунда предлагают ночлег тем болельщикам «Монако», которые вынуждены будут задержаться в городе из-за переноса на завтра матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Боруссии».

«Боруссия» поблагодарила болельщиков «Монако» за поддержку Дортмундская «Боруссия» в своем твиттере поблагодарила болельщиков «Монако» за поддержку в связи с ситуацией с отменой матча 1/4 финала Лиги чемпионов.

У Бартры нет серьезных повреждений Защитник дортмундской «Боруссии» Марк Бартра избежал серьезных повреждений после взрыва возле клубного автобуса команды. Об этом сообщает испанское издание Marca.

«Боруссия»: Билеты на перенесенный матч «Монако» будут действительны завтра Дортмундская «Боруссия» подтвердила информацию о переносе матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Монако». Как и сообщалось ранее, матч состоится завтра.

Взрыв у автобуса «Боруссии». Матч Лиги чемпионов отменен. Что это было? Первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов «Боруссия» – «Монако» отменен из-за взрыва у автобуса немецкой команды.

Корреспондент «Советского спорта» в Дортмунде: паники на стадионе и в городе нет Корреспондент «Советского спорта» Алексей Андронов находится в эти минуты в Дортмунде.

«Барселона» выразила поддержку Бартре и «Боруссии» в связи с инцидентом в Дортмунде «Барселона» прокомментировала сегодняшний инцидент в Дортмунде, приведший к отмене матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия» - «Монако». Напомним, что пострадал защитник немецкого клуба Марк Бартра.

«Ювентус» – «Барселона». Онлайн В рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Ювентус» сыграет с «Барселоной».

Матч «Боруссия» – «Монако» перенесен на среду и начнется в 19:45 мск Матч 1/4 финала Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Монако» перенесен на среду. Об этом в эфире «Матч ТВ» сообщил комментатор Павел Занозин.

«Боруссия» Д: При выезде нашего автобуса произошел взрыв, один человек был ранен Официальный Twitter дортмундской «Боруссии» прокомментировал информацию о взрыве, в результате которого пострадал защитник «шмелей» Марк Бартра. .

Матч «Боруссия» – «Монако» отложен Матч 1/4 финала Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Монако» был отложен. Его проведение находится под вопросом.

Матч «Боруссия» – «Монако» может быть отменен из-за взрыва Как сообщает Bild, клубный автобус дортмундской «Боруссии», направляясь к стадиону «Сигнал Идуна Парк», оказался рядом с местом взрыва.

Зинедин Зидан: Мы с Анчелотти знаем друг друга, но это не имеет значения Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от матча против «Баварии». Напомним, что командам сыграть в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Ювентус» – «Барселона». Стартовые составы Стали известные стартовые составы команд в матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Ювентус» - «Барселона».

Тони Кроос: Уход из «Баварии» – правильное решение, особенно, когда речь идет о таком клубе, как «Реал» Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос не жалеет о своем уходе из мюнхенской «Баварии» в 2014 году.

Арьен Роббен: Матчи с «Реалом» всегда особенные Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен поделился ожиданиями от матча против мадридского «Реала». Напомним, что командам предстоит сыграть в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Гамейро не поможет «Атлетико» в первом матче против «Лестера» Как сообщает пресс-служба мадридского «Атлетико», форвард «матрасников» Кевин Гамейро, пропустивший дерби с «Реалом», не сыграет с «Лестером» в Лиге чемпионов.

Артуро Видаль: Мы уверены в своих силах перед матчем с «Реалом» Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль поделился ожиданиями от матча против мадридского «Реала». Напомним, что командам предстоит сыграть в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Карло Анчелотти: Решение по Левандовски примем завтра, Нойер готов играть Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча против мадридского «Реала». Напомним, что командам предстоит сыграть в 1/4 финала Лиги чемпионов.