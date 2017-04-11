Зинедин Зидан: Сейчас «Реал» лучше, чем был три года назад
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился
ожиданиями от матча с «Баварией». Напомним, что командам предстоит сыграть в
1/4 финала Лиги чемпионов.
«Сейчас наша команда лучше, чем три года назад, но мы должны это
доказать. Три года назад (когда «Реал» выбил «Баварию») все получилось
замечательно, но это уже история. Завтра будет совсем другой матч и другие
команды», - цитирует Зидана официальный сайт УЕФА.
Матч «Бавария» - «Реал» состоится 12 апреля. Начало в 21:45 по
Москве.
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