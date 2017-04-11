У Бартры нет серьезных повреждений
Защитник дортмундской «Боруссии» Марк Бартра избежал
серьезных повреждений после взрыва возле клубного автобуса команды. Об этом
сообщает испанское издание Marca.
Сообщается, что у игрока зафиксирован только порез руки, а
также психологический шок из-за случившегося. У врачей нет опасений за здоровье
испанского футболиста.
Ранее стало известно, что рядом с автобусом «Боруссии»
произошел взрыв, в результате которого пострадал и пострадал Бартра. В связи с
этим был перенесен матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия» - «Монако». Игра
состоится завтра и начнется в 21:45 по Москве.
Перед матчем Лиги чемпионов прогремел взрыв. Пострадал игрок «Боруссии». Онлайн
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