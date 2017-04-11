У Бартры нет серьезных повреждений

Защитник дортмундской «Боруссии» Марк Бартра избежал серьезных повреждений после взрыва возле клубного автобуса команды. Об этом сообщает испанское издание Marca.

Сообщается, что у игрока зафиксирован только порез руки, а также психологический шок из-за случившегося. У врачей нет опасений за здоровье испанского футболиста.

Ранее стало известно, что рядом с автобусом «Боруссии» произошел взрыв, в результате которого пострадал и пострадал Бартра. В связи с этим был перенесен матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия» - «Монако». Игра состоится завтра и начнется в 21:45 по Москве.

Перед матчем Лиги чемпионов прогремел взрыв. Пострадал игрок «Боруссии». Онлайн



