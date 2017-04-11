Определились участники плей-офф Кубка России по киберспорту 2017

8 и 9 апреля состоялись игры групповой стадии Кубка России по киберспорту 2017: по Dota 2, League of Legends и Hearthstone в группах C и D, а также по FIFA 17 в группах A и B.



В стадию Double Elimination прошли как представители известных киберспортивных организаций, так и любительские/полупрофессиональные команды и игроки.





Таким образом, в Dota 2, League of Legends и Hearthstone сыграны все матчи групповой стадии, а первые игры Double Elimination состоятся уже 22-23 апреля (сетка доступна по ссылке). Игры групповой стадии по FIFA 17 в группах C и D пройдут 29-30 апреля.



Общий призовой фонд соревнований составляет 7 000 000 рублей: 3 200 000 в Dota 2, 2 500 000 в League of Legends и по 650 000 в FIFA 17 и Hearthstone.



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