«Боруссия» поблагодарила болельщиков «Монако» за поддержку

Дортмундская «Боруссия» в своем твиттере поблагодарила болельщиков «Монако» за поддержку в связи с ситуацией с отменой матча 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Спасибо за терпение, понимание и скандирование «Дортмунд! Дортмунд!», дорогие болельщики «Монако», - говорится в сообщении.

Thanks for your patience and understanding and the "Dortmund! Dortmund" chants, dear supporters of @AS_Monaco_EN! pic.twitter.com/Gcz9XGQY0J