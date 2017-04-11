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«Боруссия» поблагодарила болельщиков «Монако» за поддержку

Источник:  ФК «Боруссия» (Дортмунд)Комментарии

Дортмундская «Боруссия» в своем твиттере поблагодарила болельщиков «Монако» за поддержку в связи с ситуацией с отменой матча 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Спасибо за терпение, понимание и скандирование «Дортмунд! Дортмунд!», дорогие болельщики «Монако», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что рядом с автобусом «Боруссии» произошел взрыв, в результате которого пострадал защитник Дортмунда Марк Бартра. Футболист был отправлен в больницу. Бартра поранил руку после того, как разбилось стекло в автобусе. На данный момент сообщается, что более серьезных повреждений у игрока нет.

В связи с этим сегодня матч «Боруссия» - «Монако» не состоится. Он был перенесен на завтра и начнется в 19:45 по Москве.

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