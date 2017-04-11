«Боруссия» поблагодарила болельщиков «Монако» за поддержку
Дортмундская «Боруссия» в своем твиттере поблагодарила
болельщиков «Монако» за поддержку в связи с ситуацией с отменой матча 1/4 финала
Лиги чемпионов.
«Спасибо за терпение, понимание и скандирование «Дортмунд! Дортмунд!», дорогие болельщики «Монако», - говорится в сообщении.
Thanks for your patience and understanding and the "Dortmund! Dortmund" chants, dear supporters of @AS_Monaco_EN! pic.twitter.com/Gcz9XGQY0J— Borussia Dortmund (@BVB) April 11, 2017
Ранее стало известно, что рядом с автобусом «Боруссии»
произошел взрыв, в результате которого пострадал защитник Дортмунда Марк
Бартра. Футболист был отправлен в больницу. Бартра поранил руку после того, как
разбилось стекло в автобусе. На данный момент сообщается, что более серьезных
повреждений у игрока нет.
В связи с этим сегодня матч «Боруссия» - «Монако» не
состоится. Он был перенесен на завтра и начнется в 19:45 по Москве.