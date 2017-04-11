Геннадий Орлов и Федор Погорелов будут комментировать матч «Спартак» - «Зенит»
Стали известны комментаторы матча 23-го тура чемпионата
России «Спартак» - «Зенит». Игру на «Матч ТВ» будут комментировать Геннадий
Орлов и Федор Погорелов.
Кроме того, как сообщает сайт «НТВ-Плюс», на трансляции
матча будут работать Евгений Савин, Валерий Карпин, Роман Гутцайт и Михаил
Моссаковский.
Матч «Спартак» - «Зенит» состоится 16 апреля. Начало в 20:00
по Москве.
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