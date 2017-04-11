Жители Дортмунда предлагают ночлег болельщикам «Монако»
Жители Дортмунда предлагают ночлег тем болельщикам «Монако»,
которые вынуждены будут задержаться в городе из-за переноса на завтра матча 1/4
финала Лиги чемпионов против «Боруссии».
Как сообщает официальный твиттер «Боруссии», болельщики «Монако»
могут найти себе ночлег по хэштегу #bedforawayfans в твиттере.
Ранее стало известно, что рядом с автобусом «Боруссии»
произошел взрыв, в результате которого пострадал защитник Дортмунда Марк
Бартра. Футболист был отправлен в больницу. Бартра поранил руку после того, как
разбилось стекло в автобусе. На данный момент сообщается, что более серьезных
повреждений у игрока нет.
В связи с этим сегодня матч «Боруссия» - «Монако» не
состоится. Он был перенесен на завтра и начнется в 19:45 по Москве.
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