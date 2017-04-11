Жители Дортмунда предлагают ночлег болельщикам «Монако»

Жители Дортмунда предлагают ночлег тем болельщикам «Монако», которые вынуждены будут задержаться в городе из-за переноса на завтра матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Боруссии».

Как сообщает официальный твиттер «Боруссии», болельщики «Монако» могут найти себе ночлег по хэштегу #bedforawayfans в твиттере.

Ранее стало известно, что рядом с автобусом «Боруссии» произошел взрыв, в результате которого пострадал защитник Дортмунда Марк Бартра. Футболист был отправлен в больницу. Бартра поранил руку после того, как разбилось стекло в автобусе. На данный момент сообщается, что более серьезных повреждений у игрока нет.

В связи с этим сегодня матч «Боруссия» - «Монако» не состоится. Он был перенесен на завтра и начнется в 19:45 по Москве.