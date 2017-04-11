ВИДЕО ДНЯ. Алексей Андронов: в Дортмунде возле стадиона нет паники
Корреспондент «Советского спорта» Алексей Андронов передает, что болельщики спокойно расходятся со стадиона. Паники не наблюдается.
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