«Ювентус» обыграл «Барселону» со счетом 3:0 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов
Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Барселоной»
завершился победой туринского клуба. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Ювентуса».
В первом тайме дубль оформил аргентинский форвард хозяев
Пауло Дибала. Сначала на седьмой минуте он нашел возможность для удара с
острого угла и поразил дальний угол ворот тер Штегена. Затем Пауло сделал счет
2:0. Манджукич прошелся по левому флангу, скинул мяч
на линию штрафной на Дибалу, и тот в касание послал мяч в ближний угол. Перед
вторым голом «Юве» выручил Буффон, отразивший очень опасный удар Иньесты.
Во втором тайме Джорджо
Кьеллини головой в борьбе с Маскерано отправил мяч в ворота рикошетом от
штанги. «Барселона» пыталась забить хотя бы один мяч в ворота Буффона, но сделать
этого им не удалось.
«Советский спорт» вел
текстовую трансляцию матча. Ответная игра состоится 19 апреля в Барселоне.
Лига чемпионов. 1/4 финала
Первый матч
Матч
Ювентус - Барселона - 3:0 (2:0)
Голы
Дибала 7 (1:0). Дибала 22 (2:0). Кьеллини 55 (3:0).
Состав
Ювентус: Буффон, Бонуччи, Алвес, Кьеллини, Алекс, Пьянич (Бардзальи, 89), Куадрадо (Лемина, 73), Хедира, Дибала (Ринкон, 81), Манджукич, Игуаин
Барселона: тер Штеген, Умтити, Пике, Матьё (Гомеш, 46), Роберто, Маскерано, Иньеста, Ракитич, Месси, Суарес Л., Неймар
Предупреждения:
Алвес, 28; Манджукич, 63; Хедира, 74; Лемина, 90 - Суарес Л., 53; Иньеста, 57; Умтити, 90
Судья:
Шимон Марчинак (Польша)
Место и дата
11 апреля 21:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция