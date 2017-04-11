Диего Симеоне: Не думаю, что «Лестер» отдаст нам мяч

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча против «Лестера». Напомним, что командам предстоит сыграть в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы работаем как команда, мы боремся на всех фронтах, и это позволило нам выработать свой собственный стиль. Возможно, некоторые другие команды смотрят на нас и понимают: да, это именно так, как и мы сами должны играть. Но при построении игры мы всегда учитываем индивидуальные характеристики наших футболистов.

Не думаю, что соперники отдадут нам мяч. Думаю, что они выберут тот вариант игры, который лучше всего подходит под качества их футболистов. Они играют вертикально, интенсивно, периодически прессингуют и рассчитывают на взрывную скорость Варди. «Лестер» пытается развивать и дальше умения своих игроков, и именно это помогло клубу подняться так высоко в Европе.

Я не думаю, что кто-либо добьется серьезного преимущества в счете после первого матча, принимая во внимание уровень команд. Я уверен, что будет очень тяжело и все в итоге решится в ответном матче», - цитирует Симеоне официальный сайт УЕФА.

Матч «Атлетико» - «Лестер» состоится 12 апреля. Начало в 21:45 по Москве.