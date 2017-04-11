Крэйг Шекспир: «Лестер» приехал за результатом, а не ради формального участия

Главный тренер «Лестера» Крэйг Шекспир поделился ожиданиями от матча против «Атлетико». Напомним, что командам предстоит сыграть в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«В нашей профессии всегда мечтаешь о таких матчах. Ради них и живешь. Когда я попал сегодня на этот легендарный стадион, то почувствовал легкий мандраж. Надо получать удовольствие от таких встреч, в том числе добиваясь хороших результатов.

Мы отнесемся к «Атлетико» с должным уважением, но мы приехали сюда за результатом, а не ради формального участия. Игроки заслужили этот шанс, и завтра мы хотим это доказать», - цитирует Шекспира официальный сайт УЕФА.

Матч «Атлетико» - «Лестер» состоится 12 апреля. Начало в 21:45 по Москве.