ВИДЕО: Болельщики в Дортмунде смотрят Лигу чемпионов в барах

Корреспондент «Советского спорта» Алексей Андронов передает, что болельщики спокойно наблюдают за футболом в пивных заведениях.

«Отель, где произошел инцидент возле автобуса, находится за городом. Он оцеплен полицией. А гости Дортмунда оккупировали местные уличные забегаловки и бары, чтобы смотреть другой матч Лиги чемпионов», - сообщает Андронов.

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