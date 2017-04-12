«Ювентус» продлил домашнюю беспроигрышную серию в еврокубках до 22 матчей
Сегодня «Ювентус» обыграл «Барселону» в первом матче 1/4 финала
Лиги чемпионов. Счет матча – 3:0 в пользу «Ювентуса».
«Юве» продлил беспроигрышную серию в матчах еврокубков на
домашнем стадионе. Теперь она составляет 22 матча. Кроме того, если учитывать и
итальянские соревнования, эта серия в
домашних матчах составляет 48 игр.
Напомним, ответный матч состоится в Барселоне 19 апреля.
Матч
Ювентус - Барселона - 3:0 (2:0)
Голы
Дибала 7 (1:0). Дибала 22 (2:0). Кьеллини 55 (3:0).
Состав
Ювентус: Буффон, Бонуччи, Алвес, Кьеллини, Алекс, Пьянич (Бардзальи, 89), Куадрадо (Лемина, 73), Хедира, Дибала (Ринкон, 81), Манджукич, Игуаин
Барселона: тер Штеген, Умтити, Пике, Матьё (Гомеш, 46), Роберто, Маскерано, Иньеста, Ракитич, Месси, Суарес Л., Неймар
Предупреждения:
Алвес, 28; Манджукич, 63; Хедира, 74; Лемина, 90 - Суарес Л., 53; Иньеста, 57; Умтити, 90
Судья:
Шимон Марчинак (Польша)
Место и дата
11 апреля 21:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция