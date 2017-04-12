«Ювентус» продлил домашнюю беспроигрышную серию в еврокубках до 22 матчей

Зинедин Зидан: Сейчас «Реал» лучше, чем был три года назад

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от матча с «Баварией». Напомним, что командам предстоит сыграть в 1/4 финала Лиги чемпионов.