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Луис Энрике: Удача сегодня отвернулась от нас

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал поражение от «Ювентуса» (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«В первом тайме сыграли не очень, а после перерыва даже превзошли соперника, но пропустили третий мяч. В такие кошмарные вечера нужна удача, которая сегодня отвернулась от нас», - приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого матча. 

Напомним, ответная игра состоится 19 апреля в «Барселоне».

Матч

Ювентус - Барселона - 3:0 (2:0)

Голы

Дибала 7 (1:0). Дибала 22 (2:0). Кьеллини 55 (3:0).

Состав

Ювентус: Буффон, Бонуччи, Алвес, Кьеллини, Алекс, Пьянич (Бардзальи, 89), Куадрадо (Лемина, 73), Хедира, Дибала (Ринкон, 81), Манджукич, Игуаин

Барселона: тер Штеген, Умтити, Пике, Матьё (Гомеш, 46), Роберто, Маскерано, Иньеста, Ракитич, Месси, Суарес Л., Неймар

Предупреждения:

Алвес, 28; Манджукич, 63; Хедира, 74; Лемина, 90 - Суарес Л., 53; Иньеста, 57; Умтити, 90

Судья:

Шимон Марчинак (Польша)

Место и дата

11 апреля 21:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция

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