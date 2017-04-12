Луис Энрике: Удача сегодня отвернулась от нас
Главный тренер «Барселоны»
Луис Энрике прокомментировал поражение от «Ювентуса» (0:3) в первом матче 1/4 финала
Лиги чемпионов.
«В первом тайме сыграли не очень, а после перерыва даже превзошли соперника, но пропустили третий мяч. В такие кошмарные вечера нужна удача, которая сегодня отвернулась от нас», - приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого матча.
Напомним, ответная игра состоится 19 апреля в «Барселоне».
Матч
Ювентус - Барселона - 3:0 (2:0)
Голы
Дибала 7 (1:0). Дибала 22 (2:0). Кьеллини 55 (3:0).
Состав
Ювентус: Буффон, Бонуччи, Алвес, Кьеллини, Алекс, Пьянич (Бардзальи, 89), Куадрадо (Лемина, 73), Хедира, Дибала (Ринкон, 81), Манджукич, Игуаин
Барселона: тер Штеген, Умтити, Пике, Матьё (Гомеш, 46), Роберто, Маскерано, Иньеста, Ракитич, Месси, Суарес Л., Неймар
Предупреждения:
Алвес, 28; Манджукич, 63; Хедира, 74; Лемина, 90 - Суарес Л., 53; Иньеста, 57; Умтити, 90
Судья:
Шимон Марчинак (Польша)
Место и дата
11 апреля 21:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция