«Монако» вернет деньги болельщикам, которые не смогут посетить перенесенный матч ЛЧ

Футбольный клуб «Монако» вернет деньги болельщикам, которые приехали в Дортмунд на матч Лиги чемпионов, но не смогут его посетить из-за переноса, сообщает официальный сайт монегасков.

Также клуб возместит болельщикам, которые будут ночевать в Дортмунде, до 80 евро.

⚠️Les supporters dormant ce soir à Dortmund seront remboursés à hauteur de 80euros par le club ! #BVBASM — AS MONACO 🇲🇨 (@AS_Monaco) 11 апреля 2017 г.

Напомним, что рядом с автобусом «Боруссии» произошел взрыв, в результате которого пострадал защитник Дортмунда Марк Бартра. В связи с этим матч «Боруссия» - «Монако» был перенесен на 12 апреля, начало встречи запланировано на 19:45 по Москве.