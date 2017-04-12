Массимилиано Аллегри: Мы сделали важный шаг на пути к нашей цели - выходу в финал
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри
прокомментировал победу над «Барселоной» (3:0) в первом матче 1/4 финала Лиги
чемпионов.
«Должен поздравить парней, но впереди еще один матч. У «Барселоны» были хорошие моменты во втором тайме, но в матчах с таким соперником предоставлять возможности - нормально. Думаю, мы сделали важный шаг на пути к достижению нашей цели - выходу в финал.
Дибала выдал потрясающий матч, но хвалить одного игрока было бы неуважительно по отношению к другим, ведь все сыграли превосходно. Мы забили три мяча, но важно и то, что не пропустили», - приводит слова Аллегри официальный сайт УЕФА.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого матча.
Напомним, ответная игра состоится 19 апреля в Барселоне.
Матч
Ювентус - Барселона - 3:0 (2:0)
Голы
Дибала 7 (1:0). Дибала 22 (2:0). Кьеллини 55 (3:0).
Состав
Ювентус: Буффон, Бонуччи, Алвес, Кьеллини, Алекс, Пьянич (Бардзальи, 89), Куадрадо (Лемина, 73), Хедира, Дибала (Ринкон, 81), Манджукич, Игуаин
Барселона: тер Штеген, Умтити, Пике, Матьё (Гомеш, 46), Роберто, Маскерано, Иньеста, Ракитич, Месси, Суарес Л., Неймар
Предупреждения:
Алвес, 28; Манджукич, 63; Хедира, 74; Лемина, 90 - Суарес Л., 53; Иньеста, 57; Умтити, 90
Судья:
Шимон Марчинак (Польша)
Место и дата
11 апреля 21:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция