Массимилиано Аллегри: Мы сделали важный шаг на пути к нашей цели - выходу в финал

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Барселоной» (3:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Должен поздравить парней, но впереди еще один матч. У «Барселоны» были хорошие моменты во втором тайме, но в матчах с таким соперником предоставлять возможности - нормально. Думаю, мы сделали важный шаг на пути к достижению нашей цели - выходу в финал.

Дибала выдал потрясающий матч, но хвалить одного игрока было бы неуважительно по отношению к другим, ведь все сыграли превосходно. Мы забили три мяча, но важно и то, что не пропустили», - приводит слова Аллегри официальный сайт УЕФА.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого матча.

Напомним, ответная игра состоится 19 апреля в Барселоне.